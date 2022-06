(Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha ricevuto aJim, esponente di peso dei Repubblicani, nonché ex presidente del Comitato per le relazioni con l'estero del ...

Agenzia askanews

L'incontro avviene mentre è in corso il G7 in Germania, doveè intervenuto in videocollegamento per esortare i leader dei Paesi più industrializzati al mondo (Canada, Francia, Germania, ...Anche, che non è un'aquila ma prosegue con un certo successo la sua carriera di ... Nathan Wolfe - altro eschimese, chefinanziamenti, tra gli altri, dalla Cia, dalla Difesa americana e ... Zelensky riceve il senatore americano Jim Risch a Kiev Giovedì 23 giugno, nel Consiglio europeo che si conclude oggi, i leader dell'UE hanno concesso lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova. 'È un momento storico. La giornata di oggi segna ...Il presidente Zelensky ha ringraziato Draghi e l'Italia per aver permesso l'ottenimento, da parte dell'Ucraina, dello status di candidato a paese membro dell'UE.