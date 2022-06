Zaniolo, occhio alla posizione di Mourinho e all’alternativa (Di lunedì 27 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione Zaniolo in casa Roma. Non è semplice la posizione di Nicolò. Qui tutti i dettagli. “L’intervento di Gaspare Galasso, amico del giocatore, che rammentava il già noto interesse della Juve; le parole dell’agente Vigorelli che definiva “una notizia bellissima” la corte del Milan; l’intervista di pochi giorni fa di Zaniolo a “Sportweek” in cui sottolineava come gli facesse piacere l’interesse dei grandi club e, soprattutto, l’insistenza sul mancato rinnovo di contratto. Risultato? Il messaggio della Roma è chiaro: il giocatore, proprio come Cristante e Spinazzola, ha un contratto in scadenza nel 2024 e saremo noi a decidere quando trattare”, si legge. E occhio alla posizione di José Mourinho, che ha un ruolo chiave nel ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazionein casa Roma. Non è semplice ladi Nicolò. Qui tutti i dettagli. “L’intervento di Gaspare Galasso, amico del giocatore, che rammentava il già noto interesse della Juve; le parole dell’agente Vigorelli che definiva “una notizia bellissima” la corte del Milan; l’intervista di pochi giorni fa dia “Sportweek” in cui sottolineava come gli facesse piacere l’interesse dei grandi club e, soprattutto, l’insistenza sul mancato rinnovo di contratto. Risultato? Il messaggio della Roma è chiaro: il giocatore, proprio come Cristante e Spinazzola, ha un contratto in scadenza nel 2024 e saremo noi a decidere quando trattare”, si legge. Edi José, che ha un ruolo chiave nel ...

