Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo lascia la Roma? L'Inter sorride: il 15% sulla rivendita è nerazzurro - Gazzetta_it : Zaniolo lascia la Roma? L'Inter sorride: il 15% sulla rivendita è nerazzurro - RaffaeleDeGuida : @giulio_masato63 @Sottona7 @Giancar51891215 @MatthijsPog Lascia perdere Arthur, tu stai dando per certo che la Juve… - CalcioNapoli24 : - nottefonda17 : @MatthijsPog @jerryscottismo Zaniolo ha il contratto che va verso la scadenza ma la Roma lo lascia andare in presti… -

La Gazzetta dello Sport

Si trattò di una operazione da 38 milioni, con l'Inter che ne versò 24 cash girando ai giallorossie Santon (per una valutazione complessiva di 14 milioni: 4,5 il primo e 9,5 il secondo). ...alla Juve A ribadirlo questa mattina è il Corriere dello Sport , secondo il quale il fantasista avrebbe già fatto sapere ai dirigenti della Roma di non voler lasciare la Serie A in caso di ... Zaniolo lascia la Roma L'Inter sorride: il 15% sulla rivendita è nerazzurro Fabio Capello parla con il sottofondo dello sciabordio dei canali di Venezia. Ha trascorso il sabato alla Biennale e mentre risponde al telefono, si sta dirigendo verso il murale ...Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma, ma al momento sembrano esserci pochi spiragli con altre squadre. E’ stato sondato dal Leeds e dall’Hoffenheim, che comprensibilmente non ...