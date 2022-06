(Di lunedì 27 giugno 2022) Questa notte durante la puntata di Monday Night Raw avverrà il tanto attesodinella puntata celebrativa dei suoi 20 anni di carriera. Ildiha attirato l’attenzione dei fan che non vedono l’ora di rivederlo in uno show targato WWE e a dimostrazione di questo c’è il fatto che l’arena sia sold out. Indizi o semplice suggestione? Nelle ultime settimanee Theory non si sono risparmiati nel lanciarsi delle frecciatine via social e ciò porterà con molta probabilità ad un match fra i due e c’è da vedere se la rivalità inizierà già da stasera. Nel frattempo peròha pubblicato su Instagram una foto che raffigura Seth “Freakin” Rollins, sappiamo chenon è nuovo a ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: John Cena stuzzica la curiosità dei fan prima del suo ritorno - - WWEItalia : Pronti al ritorno di @JohnCena? Questa notte tornerà a #WWERaw in occasione dei suoi 20 anni di carriera in #WWE! ??… - SpazioWrestling : SI POTREBBE PARLARE DI EFFETTO CENA!!! #JohnCena #WWE - TSOWrestling : Nel Backstage #WWE si respira grande positività grazie al ritorno del leader della #Cenation #TSOW // #TSOS - MachoFanRHE : @WWE John Cena vs… JOHN CENA ?? -

