WWE: Calo negli ascolti per Smackdown (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella notte di venerdì è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata ha fatto registrare un totale di 2.117.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.50 mantenendosi quindi su buoni numeri. Ancora sui 2 milioni Lo show blu ha fatto registrare un Calo negli ascolti che è stato di poco meno di circa 100.000 spettatori rispetto alla settimana precedente, anche se il dato nel rating fa registrare sempre buoni numeri e gli spettatori si confermano sui 2 milioni. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella notte di venerdì è andata in onda la puntata settimanale di Friday Nightsu FOX, la puntata ha fatto registrare un totale di 2.117.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.50 mantenendosi quindi su buoni numeri. Ancora sui 2 milioni Lo show blu ha fatto registrare unche è stato di poco meno di circa 100.000 spettatori rispetto alla settimana precedente, anche se il dato nel rating fa registrare sempre buoni numeri e gli spettatori si confermano sui 2 milioni.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Calo negli ascolti per Smackdown - - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in calo per Smackdown, ma ancora positivi #SmackDown #WWE -