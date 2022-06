WWE | Becky Lynch e Big E si scambiano messaggi affettuosi di vicinanza

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’ex Raw Women’s Championha risposto agli auguri di Big E per il suo ottavo anniversario in WWE. Laha debuttato nella compagnia nel 2013. Dopo un periodo di due anni a NXT, è passata al main roster, diventando parte della Women’s Revolution. Da allora, ha vinto due volte il Raw Women’s Championship e quattro volte lo SmackDown Women’s Championship. Big Time Becks ha recentemente festeggiato il suo ottavo anniversario con la federazione twittando uno accorato sulla realizzazione dei suoi sogni. Big E ha condiviso il tweet della, dicendo che è una delle persone più gentili che abbia mai incontrato. Grande affetto L’ex campionessa ha risposto a Big E, dicendo che sente la sua mancanza in WWE. Ha anche allegato una GIF in cui si vedono i due insieme. Per chi ...

