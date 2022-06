Wimbledon 2022 | raccattapalle si sente male | Burrage lo soccorre con le caramelle VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) La wild britannica Jodieè uscita subito di scena dal torneo di. La giocatrice di casa si è arresa in due facili set contro l’ucraina Lesia Tsurenko. La numero 141 del mondo si è fatta notare soprattutto per un episodio accaduto durante il secondo punto del secondo set, quando al servizio c’era la sua avversaria. In questo frangente il gioco è stato interrotto per alcuni minuti a causa del malore di un. Quest’ultimo è stato soccorso proprio da, che è andata immediatamente verso la sedia posta sul fondo del campo per far rifiatare il ragazzo. La giocatrice, oltre a sincerarsi sulle sue condizioni, gli ha portato delle bevande energetiche ed anche un pacchetto di ‘Percy Pigs’,gommose al gusto frutta molto in voga sul suolo ...