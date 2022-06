Wimbledon 2022, Marin Cilic positivo al covid: costretto al forfait (Di lunedì 27 giugno 2022) Marin Cilic non scenderà in campo nella giornata di domani per il suo match di primo turno a Wimbledon 2022. Il tennista croato, testa di serie numero 14, e sulla carta uno degli avversari più ostici sul cammino di Rafa Nadal nella parte bassa del tabellone, ha comunicato il suo forfait dopo essere risultato positivo al covid. Al suo posto entra il lucky loser portoghese Nuno Borges, che affronterà quindi l’americano Mackenzie McDonald. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022)non scenderà in campo nella giornata di domani per il suo match di primo turno a. Il tennista croato, testa di serie numero 14, e sulla carta uno degli avversari più ostici sul cammino di Rafa Nadal nella parte bassa del tabellone, ha comunicato il suodopo essere risultatoal. Al suo posto entra il lucky loser portoghese Nuno Borges, che affronterà quindi l’americano Mackenzie McDonald. SportFace.

