Wimbledon 2022, Elisabetta Cocciaretto domina il derby contro Martina Trevisan (Di lunedì 27 giugno 2022) Si è concluso il derby italiano del primo turno del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2022: sull’erba britannica Elisabetta Cocciaretto spazza via Martina Trevisan per 6-2 6-0 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la vincente di Gorgodze-Begu. Nel primo set Trevisan subisce subito il break ai vantaggi in apertura, a seguire Cocciaretto trova alla seconda occasione il 4-1 pesante, ma poi sciupa un set point in risposta nel settimo gioco, riuscendo comunque a chiudere col secondo a disposizione, nell’ottavo game, sul 6-2 dopo 34 minuti. La seconda partita vede ancora il break ai vantaggi in apertura di Cocciaretto, poi Trevisan sciupa tre palle per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Si è concluso ilitaliano del primo turno del tabellone di singolare femminile di: sull’erba britannicaspazza viaper 6-2 6-0 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la vincente di Gorgodze-Begu. Nel primo setsubisce subito il break ai vantaggi in apertura, a seguiretrova alla seconda occasione il 4-1 pesante, ma poi sciupa un set point in risposta nel settimo gioco, riuscendo comunque a chiudere col secondo a disposizione, nell’ottavo game, sul 6-2 dopo 34 minuti. La seconda partita vede ancora il break ai vantaggi in apertura di, poisciupa tre palle per il ...

