Watford | annullata l’amichevole con il Qatar dopo le proteste dei tifosi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilha annullatocontro la Nazionale del. Secondo quanto riportato da BBC Sport la decisione sarebbe stata presale denunce di gruppi dipreoccupati per i diritti umani. Fin dal momento dell’annuncio della partita i gruppi Proud Hornets e Women ofFC si sono detti “delusi” dalla decisione, visto che l’omosessualità è illegale ine ci sono rigide leggi anti-LGBTQ+. SportFace.

i gruppi 'Women of Watford FC' e 'Proud Hornets' hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sui social media dopo essere venuti a conoscenza dell'organizzazione della suddetta partita: Da qui la ...