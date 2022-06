Vongolara si ribalta davanti la raffineria Api | muore un pescatore di 57 anni | riescono a salvarsi due colleghi

Pubblicità

Il pescatore morto è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco incastrato nella cabina di pilotaggio, il collega che è riuscito a trarsi in salvo è stato soccorso da una un'altra...Il pescatore morto è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco incastrato nella cabina di pilotaggio, il collega che è riuscito a trarsi in salvo è stato soccorso da una un'altra... Vongolara si ribalta nelle acque antistanti la raffineria Api: muore un pescatore di 57 anni, riescono a salva FALCONARA - Una notizia che sta scuotendo l'intera provincia. Dramma in mare questa notte attorno alle 4,30 nelle acque antistanti la raffineria Api di Falconara. Una vongolara si ...L'uomo è rimasto intrappolato nella barca rovesciata. Un suo collega è stato tratto in salva dalle persone a boro di un'imbarcazione che si trovava nelle vicinanze. L'incidente all'alba a Falconara Ma ...