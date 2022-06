Volontà politica e strumenti istituzionali. La Difesa europea secondo Pinotti (Di lunedì 27 giugno 2022) In merito ai temi di decisione dell’Unione europea in materia di Difesa è importante che ci sia una relazione, e un rapporto, tra la Volontà politica e gli strumenti istituzionali. Sono due forze che devono concorrere. Ad esempio, sulla vicenda che ha riguardato l’Ucraina, l’Europa è stata in grado di decidere e finanziare immediatamente l’invio delle armi al Paese per potersi difendere. Questo è stato possibile non perché si fosse previsto uno strumento per quella vicenda, ma si era previsto lo strumento europeo per la pace (european peace facility), istituito a marzo 2021, che prevedeva di dotarsi di uno strumento europeo di fondi comuni per finanziare le funzioni ed estendere le misure di assistenza al di fuori del continente africano. Ma avendo quello strumento e ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) In merito ai temi di decisione dell’Unionein materia diè importante che ci sia una relazione, e un rapporto, tra lae gli. Sono due forze che devono concorrere. Ad esempio, sulla vicenda che ha riguardato l’Ucraina, l’Europa è stata in grado di decidere e finanziare immediatamente l’invio delle armi al Paese per potersi difendere. Questo è stato possibile non perché si fosse previsto uno strumento per quella vicenda, ma si era previsto lo strumento europeo per la pace (n peace facility), istituito a marzo 2021, che prevedeva di dotarsi di uno strumento europeo di fondi comuni per finanziare le funzioni ed estendere le misure di assistenza al di fuori del continente africano. Ma avendo quello strumento e ...

diventeranno le colonne portanti della nuova politica industriale regionale. Questa mattina sono ... Le variabili negative sono indipendenti dalla volontà e dal sistema economico marchigiano che è forte ...

Per il Comitato dei familiari di detenuti scomparsi in Honduras (Cofadeh), le nuove autorità stanno dimostrando alla società honduregna e alla comunità internazionale la volontà politica di ...

Formiche.net

diventeranno le colonne portanti della nuova industriale regionale. Questa mattina sono ... Le variabili negative sono indipendenti dalla e dal sistema economico marchigiano che è forte ...

Per il Comitato dei familiari di detenuti scomparsi in Honduras (Cofadeh), le nuove autorità stanno dimostrando alla società honduregna e alla comunità internazionale la di ...

Volontà politica e strumenti istituzionali. La Difesa europea secondo Pinotti