Volley femminile, Italia sconfitta dalla Turchia ai Giochi del Mediterraneo (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Italia incappata in una sconfitta ai Giochi del Mediterraneo 2022. La Nazionale di Volley femminile è stata infatti battuta dalla Turchia per 3-1 (26-24; 25-19; 19-25; 25-21) a Orano (Algeria), dove ieri aveva travolto la Spagna con un perentorio 3-0. Le azzurre si sono rese protagoniste di una prova troppo altalenante, domani si concluderà la fase a gironi contro l’Algeria: la vittoria sembra scontata con l’annesso accesso alla fase a eliminazione diretta. Il tecnico Luca Pieragnoli ha puntato sulla diagonale Bosio-Diop, le schiacciatrici Enweonwu e Perinelli, le centrali Mazzaro e Squarcini e il libero Panetoni. Non sono bastati i 23 punti di Diop, i 14 di Squarcini e i 7 di Mazzaro per avere la meglio sulla compagine anatolica guidata da Aydin ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) L’incappata in unaaidel2022. La Nazionale diè stata infatti battutaper 3-1 (26-24; 25-19; 19-25; 25-21) a Orano (Algeria), dove ieri aveva travolto la Spagna con un perentorio 3-0. Le azzurre si sono rese protagoniste di una prova troppo altalenante, domani si concluderà la fase a gironi contro l’Algeria: la vittoria sembra scontata con l’annesso accesso alla fase a eliminazione diretta. Il tecnico Luca Pieragnoli ha puntato sulla diagonale Bosio-Diop, le schiacciatrici Enweonwu e Perinelli, le centrali Mazzaro e Squarcini e il libero Panetoni. Non sono bastati i 23 punti di Diop, i 14 di Squarcini e i 7 di Mazzaro per avere la meglio sulla compagine anatolica guidata da Aydin ...

