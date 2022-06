Volkswagen ID Aero - Ecco la prima berlina elettrica di Wolfsburg

(Di lunedì 27 giugno 2022) La famiglia si allarga: dopo l'arrivo in rapida sequenza di ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 e ID. Buzz, laannuncia l'imminente arrivo, in veste di modello di serie, della ID.a tre volumi con powertrain a zero emissioni basata sulla piattaforma Meb. La new entry della stirpedifarà la sua comparsa inizialmente in Cina, dove entrerà sul mercato nella seconda metà del 2023, ma poi l'arrivo in Europa sarà questione di (poco) tempo: la produzione nella fabbrica tedesca di Emden partirà entro la fine dello stesso anno. Una vera e propria world car. Insieme alla ID.4, la ID., che nominalmente è ancora allo stadio di concept, ma le cui forme sono molto prossime alla serie, sarà la vera world car della gamma a batteria: solo ...

ID., ecco la grande berlina elettrica del colosso di Wolfsburg. Nei fatti è il modello che sostituirà la mitica Passat . Un cambio epocale, sul quale il Costruttore tedesco compie l'...La piattaforma modulare MEB, asicura la, ' consente sbalzi ridotti, passo lungo e abitacolo eccezionalmente spazioso '. La ID.ha una batteria da 77 kWh di capacità netta. E ,' grazie ...Guardare alla Volkswagen ID. Aero Concept è osservare una realtà assai concreta, perché le proporzioni da grande berlina resteranno invariate, come larga parte dell'impianto di stile e tecnico.Volkswagen has added to its ID. range of electric vehicles with a new flagship. Previewed in concept car form, the production version of the ID.Aero is set to arrive in Europe next year. Measuring ...