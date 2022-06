Volkswagen ID Aero - Ecco la prima berlina elettrica di Wolfsburg

(Di lunedì 27 giugno 2022) La famiglia si allarga: dopo l'arrivo in rapida sequenza di ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 e ID. Buzz, laannuncia l'imminente arrivo, in veste di modello di serie, della ID.a tre volumi con powertrain a zero emissioni basata sulla piattaforma Meb. La new entry della stirpedifarà la sua comparsa inizialmente in Cina, dove entrerà sul mercato nella seconda metà del 2023, ma poi l'arrivo in Europa sarà questione di (poco) tempo: la produzione nella fabbrica tedesca di Emden partirà entro la fine dello stesso anno. Una vera e propria world car. Insieme alla ID.4, la ID., che nominalmente è ancora allo stadio di concept, ma le cui forme sono molto prossime alla serie, sarà la vera world car della gamma a batteria: solo ...

La nuovaID.si presenta con i suoi quasi 5 metri di lunghezza ed è stata progettata per offrire un design molto slanciato. Il tetto dell'auto è inclinato in stile coupé e ...Dinamica, potente e con un'aerodinamica ottimizzata: con l'anteprima mondiale della concept car ID.in Cina,offre un'anticipazione della prima berlina completamente elettrica del Marchio. Il futuro modello di serie farà parte del segmento delle berline superiori. Il suo design ...Volkswagen Group unveiled its ID.AERO concept in China on Monday — slated to serve as the inspiration behind the automaker’s ...Volkswagen ha presentato al pubblico la sua nuova creatura, la prima berlina 100% elettrica della Casa. La show car ID. AERO ha dato un’anteprima del prossimo membro della famiglia ID.