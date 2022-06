Vigili accerchiati e feriti dai migranti durante i controlli nei mercati abusivi Pugni | spintoni e lanci di zuppa

Pubblicità

LegaSalvini : VIGILI NAPOLI ACCERCHIATI E FERITI DA MIGRANTI DURANTE CONTROLLO - morenoventurell : RT @benq_antonio: Vigili urbani accerchiati a Napoli da un gruppo di migranti abusivi ma il problema di ordine pubblico per tutto questo an… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Napoli Pd, vigili accerchiati e picchiati dai migranti - salvinaferlito : RT @carettamc11: A #Napoli, durante dei controlli nei mercati abusivi, cinque vigili urbani sono stati accerchiati e aggrediti da decine di… - Elisabe94838092 : RT @HoaraBorselli: A #Napoli cinque vigili urbani sono stati accerchiati e picchiati da decine di #migranti durante i controlli ai mercati… -

...della polizia municipale imbrattata con la zuppa Cinque agenti della polizia municipale... Istavano sequestrando uno dei banchetti, dove una nigeriana smerciava cibo etnico, quando ...... in Puglia bruciano 250 ettari: distrutta pineta nel Barese - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowNapoli,aggrediti da un gruppo di migranti: il luogo dell'assalto è il più ...Cinque vigili finiti in ospedale, un agente addirittura preso a morsi, insulti e minacce alle divise, un'auto di servizio danneggiata e tanta paura alla Ferrovia, dove è andata in scena l'ennesima ...Cinque agenti della polizia municipale accerchiati e malmenati da una folla di migranti, nel cuore di Napoli. È successo sabato sera a ridosso della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, tradizion ...