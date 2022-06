VIDEO | EURO 2032: GRAVINA PREPARA LA RIVOLUZIONE DEL CALCIO ITALIANO (Di lunedì 27 giugno 2022) Gabriele GRAVINA, presidente della FIGC, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i piani per attuare una vera e propria RIVOLUZIONE del CALCIO ITALIANO e della Nazionale, puntando, così, alla candidatura dell’Italia per l’EUROpeo del 2032. Ecco i sei punti chiave per cambiare tutto: 1. Riorganizzazione del settore giovanile a livello nazionale. 2. Coordinamento nazionale per potenziare le accademie. Verranno rafforzati Coverciano e altri centri già esistenti, e si investirà ancora di più nello scouting, con un’attività di rating dei settori giovanili. 3. Progetti con le scuole in collaborazione con il MIUR – il Ministero dell’Istruzione. 4. Chiarimento degli indici di controllo per migliorare l’organizzazione delle società e abbassare i costi. 5. Apertura verso proposte e progetti per ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i piani per attuare una vera e propriadele della Nazionale, puntando, così, alla candidatura dell’Italia per l’peo del. Ecco i sei punti chiave per cambiare tutto: 1. Riorganizzazione del settore giovanile a livello nazionale. 2. Coordinamento nazionale per potenziare le accademie. Verranno rafforzati Coverciano e altri centri già esistenti, e si investirà ancora di più nello scouting, con un’attività di rating dei settori giovanili. 3. Progetti con le scuole in collaborazione con il MIUR – il Ministero dell’Istruzione. 4. Chiarimento degli indici di controllo per migliorare l’organizzazione delle società e abbassare i costi. 5. Apertura verso proposte e progetti per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un 12enne alla guida di una Smart in un video pubblicato su Tik Tok, sanzione da 6mila euro. La polizia ha notifica… - GDF : #GDF #Bari ha eseguito 10 misure cautelari personali e sequestri patrimoniali per oltre un milione di euro per ipot… - GDF : Turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture di kit sierologici per #covid19. #GDF #Roma esegue… - tommasosauro : RT @Codacons: I #rincari si susseguono anche se non si registra alcuna impennata delle quotazioni del #petrolio - che, anzi, risultano sens… - marisavillani : RT @Agenzia_Ansa: Un 12enne alla guida di una Smart in un video pubblicato su Tik Tok, sanzione da 6mila euro. La polizia ha notificato la… -