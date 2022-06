VIDEO Avellino | campagna abbonamenti | in campo i pezzi di storia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nando De Napoli, Gigi Molino e Raffaele Biancolino. Tre elementi che hanno vestito la maglia dell’nel passato, protagonisti di unpostato sulle pagine del club irpino. Una clip motivazionale per lache ad oggi ha raggiunto quota 1700 tessere. La settimana è l’ultima per usufruire della forte scontistica adottata dalla società irpina. CLICCA QUI PER ILFino al prossimo 30 giugno sarà possibile sottoscrivere: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 240 euro; Tribuna Terminio 140, Curva Sud 95, Ridotto over 65, under 18, donne, famiglie: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 190 euro, Tribuna Terminio 115; Curva Sud 80 Under 12: Tribuna Montevergine Settori A/B-D/E 140 euro, Tribuna Terminio 80, Curva Sud 50. ...

Scendono in campo anche Raffaele Biancolino , Nando De Napoli e Gigi Molino , protagonisti delpubblicato in mattinata dall'USin cui i tre ex calciatori biancoverdi, ora in società ...