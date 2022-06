Vibo Valentia. Vincono i pescatori: revocata la concessione all’associazione dall’Alba al Tramonto (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Tar ha revocato la concessione all’associazione dall’Alba al Tramonto. Vincono i pescatori di Vibo Valentia. Al centro della “contesa” le concessioni ed il luogo prescelto per la realizzazione di un nuovo pontile nel porto di Vibo Marina. Come comunicatoci dall’avvocato Lino Matera dello studio Arena Matera, il Tar ha accolto le istanze dei pescatori Vibonesi revocando la concessione all’associazione. Nell’area portuale ricadente tra i cantieri Basile e Mandrea, i pescatori hanno lottato per giorni per impedire alla ditta incaricata di realizzare un pontile l’inizio delle prime opere di bonifica. I pescatori non hanno inteso ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Tar ha revocato laaldi. Al centro della “contesa” le concessioni ed il luogo prescelto per la realizzazione di un nuovo pontile nel porto diMarina. Come comunicatoci dall’avvocato Lino Matera dello studio Arena Matera, il Tar ha accolto le istanze deinesi revocando la. Nell’area portuale ricadente tra i cantieri Basile e Mandrea, ihanno lottato per giorni per impedire alla ditta incaricata di realizzare un pontile l’inizio delle prime opere di bonifica. Inon hanno inteso ...

