Viaggio nel cantiere del Parking Fara, Brembilla: “Quasi 700 posti pronti per settembre 2023” (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Sarà pronto per la fine dell’estate del 2023 il Parking Fara. L’opera che tanto ha fatto discutere in sede di consiglio comunale, chiacchierata per i tempi, la frana e per le scelte, ha trovato finalmente la sua strada: il cantiere è partito, i lavori sono avanti e si cominciano a vedere i primi risultati. Il muro che costeggia il dislivello verso Città Alta è certo la parte dominante, impossibile che sfugga agli occhi, ma, assicura Marco Brembilla, assessore ai lavori pubblici del comune di Bergamo “verrà coperto, come il resto del parcheggio, perché è così che dice la Sovraintendenza”. Quasi 700 i parcheggi disponibili ai cittadini e ai turisti che decideranno, così, di lasciare l’auto a pagamento e di arrivare direttamente al Mercato del Fieno con l’ascensore che li poterà ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Sarà pronto per la fine dell’estate delil. L’opera che tanto ha fatto discutere in sede di consiglio comunale, chiacchierata per i tempi, la frana e per le scelte, ha trovato finalmente la sua strada: ilè partito, i lavori sono avanti e si cominciano a vedere i primi risultati. Il muro che costeggia il dislivello verso Città Alta è certo la parte dominante, impossibile che sfugga agli occhi, ma, assicura Marco, assessore ai lavori pubblici del comune di Bergamo “verrà coperto, come il resto del parcheggio, perché è così che dice la Sovraintendenza”.700 i parcheggi disponibili ai cittadini e ai turisti che decideranno, così, di lasciare l’auto a pagamento e di arrivare direttamente al Mercato del Fieno con l’ascensore che li poterà ...

Avvenire_Nei : #Bibbia Viaggio nel libro di Daniele - Fedez : Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella spera… - francescoseghez : Galimberti ora dice (su quali basi poi?) a #inonda che non ha mai visto i sindacati “occuparsi di chi raccoglie i p… - sacspo : RT @Avvenire_Nei: #Bibbia Viaggio nel libro di Daniele - Bea70316053 : RT @Dante_Aligheri: Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor B… -