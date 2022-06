Versilia | decine di minorenni ubriachi nel fine settimana | da Viareggio a Forte dei Marmi | ondata di chiamate alle sale operative del 118

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022)di interventi, dadei. La notte di sabato, 25 giugno, ledel 118 dellahanno dovuto far fronte a una chiamata dietro l’altra: la movida ha lasciato a terra molti giovani, per lo più, che per riprendersi hanno avuto bisogno del pronto soccorso. Secondo quanto riportato da La Nazione, hanno al massimo 15-16, bevono soprattutto birra e superalcolici. Il fenomeno, sul litorale toscano, preoccupa le autorità locali, in particolar modo, da circa due anni, cioè dall’inizio della pandemia da Covid-19. Il quotidiano il Tirreno, qualche giorno fa, aveva dato la notizia di nove ricoveri in sei mesi. In quei casi, il ricovero denotava una condizione di salute critica, ...