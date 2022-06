Verona sceglie il “calcio”, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ex calciatore Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. A spoglio ultimato, il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ha vinto il ballottaggio contro il sindaco uscente, Federico Sboarina, con il 53,4 per cento delle preferenze. Il candidato del centrodestra si è fermato al 46,6 per cento dei voti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ex calciatoreè ildi. A spoglio ultimato, il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ha vinto il ballottaggio contro iluscente, Federico Sboarina, con il 53,4 per cento delle preferenze. Il candidato del centrodestra si è fermato al 46,6 per cento dei voti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

ringetto65 : RT @5_bepi: Damiano Tommasi sindaco di Verona. Verona, città importante per la Lega, sceglie un sindaco di sinistra. Ma. I giornaloni quest… - Massimo22185550 : RT @5_bepi: Damiano Tommasi sindaco di Verona. Verona, città importante per la Lega, sceglie un sindaco di sinistra. Ma. I giornaloni quest… - francescagraz1 : RT @DossiCarla: Ho sentito molte persone dire: non so come sarà #Tommasi ma di sicuro non voglio più Sboarina. Si sceglie il sindaco, si… - Tsanlicandro : RT @5_bepi: Damiano Tommasi sindaco di Verona. Verona, città importante per la Lega, sceglie un sindaco di sinistra. Ma. I giornaloni quest… - riccard77650870 : RT @DossiCarla: Ho sentito molte persone dire: non so come sarà #Tommasi ma di sicuro non voglio più Sboarina. Si sceglie il sindaco, si… -