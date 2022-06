Verona | Ronzulli | ' quanto accaduto non imputabile a Fi'

Pubblicità

GruppoFISenato : #ballottaggi: 'il centrodestra diviso perde! Anche nelle Città con un elettorato di centro-destra, come Verona e Ca… - Daniela73913821 : @GuidoCrosetto @pbecchi A Verona il partito dell'indecente Ronzulli ha appoggiato Tosi, giusto per tenere il centro… - rexforte1 : Certo gli elettori di Verona sono imbecilli e obbediscono agli ordini..il fastidioso ronzio della Ronzulli la più a… - lucabarazzutti1 : RT @Umberto69957989: ?? Spazzare voi un piacere! #FognaItalia #Ronzulli Verona Aprilia #centrodestra #COVID19 #mascherina IL PD #default #… - Umberto69957989 : ?? Spazzare voi un piacere! #FognaItalia #Ronzulli Verona Aprilia #centrodestra #COVID19 #mascherina IL PD… -

Sky Tg24

ha poi ammesso a Sky Tg24 che il risultato per il centrodestra 'non sembra soddisfacente', ... Non è mancato comunque un commento sul risultato die la vittoria del centrosinistra, che ...Secondo Luigi Di Maio invece c'è un messaggio chiaro che arriva dalle urne, per Licia'ha ... spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a, che non si dovranno più ... Risultati ballottaggio, Ronzulli (Forza Italia): "Il centrodestra diviso perde" (Adnkronos) – “Quanto accaduto a Verona non può certamente essere imputabile a Forza ... con il gruppo di partiti che aveva sostenuto Flavio Tosi”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del ...Il ballottaggio delle comunali ha decretato la sconfitta del Centrodestra. Emerge nella compagine di Berlusconi, Meloni, Salvini una mancanza di compattezza, oltre all’assenza di una credibile linea p ...