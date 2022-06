(Di lunedì 27 giugno 2022) L’ex calciatore vince la sfida contro il sindaco uscente di Fratelli d’Italia Sboarina. «Ci siamo messi in gioco e abbiamo vinto. Ora inizia la stagione delle responsabilità»

Pubblicità

infoitinterno : Verona, l'impresa di Tommasi - MattiaPerroneIT : Con l’impresa titanica di questa sera, Damiano #Tommasi si candida fortemente a diventare uno dei protagonisti più… - AAttolino : Il centro sinistra ha stravinto everywhere. Commovente l'impresa a #Verona, notevole anche a #Parma Complimenti dav… - VeneziePost : Il #centrodestra si presenta spaccato. Il tempo non è riuscito a riunire @Lega2_0 che sostenevano @SboarinaVerona e… - fisco24_info : Ballottaggi: A Verona la sfida tra Tommasi e Sboarina: Niente apparentamento del sindaco uscente con Tosi. L'ex cal… -

... da Damiano Tommasi () e Giorgio Abonante (Alessandria), ... Con un incredbile en plein,'avvocato del popolo ritroverebbe un ...che non è mai riuscita a nessun sindaco nella storia ...... nel 2015 entra in Unimec srl,della quale il padre è ... Da sette anni nel Gruppo Giovani di Apindustria Confimi, ... seguendo direzioni già tracciate:' attenzione alla sostenibilità in ...