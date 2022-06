Verona l’ex calciatore Damiano Tommasi è il nuovo sindaco: ecco chi è (Di lunedì 27 giugno 2022) Al ballottaggio ha battuto il sindaco uscente Sboarina Damiano Tommasi, dai dribbling in campo alla politica. l’ex calciatore e nazionale azzurro, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra ha vinto il ballottaggio diventando nuovo sindaco di Verona. Al termine dello scrutinamento di tutte le sezioni l’ex calciatore ha vinto con con il 53,4% dei voti. Per lui la vittoria è avvenuta battendo il sindaco uscente Federico Sboarina, fermo al 46,6%. l’ex presidente dell’Asssocalciatori (dal 2011 al 2011), come riporta Gazzetta dello Sport ha detto: “Non era semplice, ma ci siamo messi in gioco per un progetto che Verona aspettava da tempo. Siamo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Al ballottaggio ha battuto iluscente Sboarina, dai dribbling in campo alla politica.e nazionale azzurro, candidatoper la coalizione di centrosinistra ha vinto il ballottaggio diventandodi. Al termine dello scrutinamento di tutte le sezioniha vinto con con il 53,4% dei voti. Per lui la vittoria è avvenuta battendo iluscente Federico Sboarina, fermo al 46,6%.presidente dell’Asssocalciatori (dal 2011 al 2011), come riporta Gazzetta dello Sport ha detto: “Non era semplice, ma ci siamo messi in gioco per un progetto cheaspettava da tempo. Siamo ...

