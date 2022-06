Verona, la crisi di nervi del centrodestra diviso e sconfitto: Fdi pensa di scaricare Sboarina, la Lega attacca Meloni e Tosi elogia Tommasi (Di lunedì 27 giugno 2022) Verona – In riva all’Adige è già cominciato il regolamento dei conti dopo la batosta elettorale del 26 giugno. Federico Sboarina appare già come il passato, anche se lui dichiara di voler fare opposizione per costruire qualcosa in un futuro lontano. I Fratelli d’Italia chiedono un cambio di leadership. La Lega invita i Fratelli d’Italia a non voler fare i primi della classe. Forza Italia, ora all’opposizione assieme a Flavio Tosi, un po’ elogia le doti di Damiano Tommasi, il vincitore, un po’ chiede a tutto il centrodestra di girare pagina. Tosi non risparmia critiche e mena fendenti soprattutto a Giorgia Meloni e a Luca Zaia. Un bel ritratto di una compagine travolta da una crisi di nervi che sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)– In riva all’Adige è già cominciato il regolamento dei conti dopo la batosta elettorale del 26 giugno. Federicoappare già come il passato, anche se lui dichiara di voler fare opposizione per costruire qualcosa in un futuro lontano. I Fratelli d’Italia chiedono un cambio di leadership. Lainvita i Fratelli d’Italia a non voler fare i primi della classe. Forza Italia, ora all’opposizione assieme a Flavio, un po’le doti di Damiano, il vincitore, un po’ chiede a tutto ildi girare pagina.non risparmia critiche e mena fendenti soprattutto a Giorgiae a Luca Zaia. Un bel ritratto di una compagine travolta da unadiche sembra ...

Ganbol74 : RT @MarcoFattorini: La crisi ormai strutturale del centrodestra è riassunta in modo perfetto dal caso Verona. Sboarina, sindaco uscente di… - HSkelsen : RT @MarcoFattorini: La crisi ormai strutturale del centrodestra è riassunta in modo perfetto dal caso Verona. Sboarina, sindaco uscente di… - MarcoFattorini : La crisi ormai strutturale del centrodestra è riassunta in modo perfetto dal caso Verona. Sboarina, sindaco uscente… - MatteoF79209978 : Altra pesante sconfitta del centrodestra a Verona, momento di crisi profonda e serve una rifondazione delle idee e… - A_Toffaletti97 : @you_trend Da veronese posso dire che al primo round l'affluenza era del 54%, ieri del +- 40. Non si è convertita V… -