Verona e Parma vanno a sinistra Che succede al centrodestra dopo i ballottaggi

Il centrodestra diviso viene sconfitto. Ai ballottaggi il centrosinistra conquista sette capoluoghi su 13 chiamati al secondo turno delle amministrative. Solo quattro invece quelle conquistate da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. A bruciare tra tutte la vittoria di Damiano Tommasi (53,4%) che sfila la poltrona di primo cittadino all'uscente Federico Sboarina e diventa sindaco della città di Romeo e Giulietta. Pesante anche il sorpasso a Catanzaro che vede la sfida tra i due professori universitari vinta da Nicola Fiorita con il 58,24% contro Valerio Donato che si ferma al 41,76%. Il 'campo largo' di Enrico Letta riconquista anche Piacenza e Parma, rimane saldo a Cuneo con Patrizia Manassero, e vince la sfida nella Monza di Berlusconi, portando alla vittoria Paolo Pilotto. A chiudere la lista Carrara ...

mauroberruto : “Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occ… - borghi_claudio : Per popolazione: Palermo cdx Genova cdx Verona csx Messina civico + Prima l'Italia Padova csx Parma csx taranto cs… - Agenzia_Ansa : Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrod… - g_l_morotti : RT @CarloCalenda: Molto contento per la vittoria dei sindaci che abbiamo appoggiato dal primo turno - Cuneo, Monza, Piacenza, Verona, Sabau… - Leilahamlaoui : RT @giorgio_gori: #Verona, che gioia! Ma anche #Parma, #Monza, #Alessandria, #Catanzaro, #Piacenza, #Cuneo… -