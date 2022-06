Vela, Tita-Banti in trionfo anche alla Kieler Woche 2022 nei Nacra 17: “Buon test verso gli Europei” (Di lunedì 27 giugno 2022) Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più e continuano a vincere, ribadendo una volta di più lo status di miglior equipaggio al mondo nella classe Nacra 17. Nella giornata di ieri i Campioni Olimpici di Tokyo 2021 si sono aggiudicati anche la Kieler Woche 2022, regata internazionale di grande prestigio in cui erano presenti di fatto quasi tutte le coppie più competitive a livello globale. “E’ stata una settimana particolare, su cinque giorni abbiamo regatato solo tre per il pochissimo vento. Abbiamo fatto solo nove prove che però ci hanno permesso di testarci rispetto all’obiettivo del Campionato Europeo della prossima settimana in Danimarca. Da quando veniamo a Kiel insieme abbiamo sempre vinto e questo è il secondo anno che vinciamo la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Ruggeroe Caterinanon si fermano più e continuano a vincere, ribadendo una volta di più lo status di miglior equipaggio al mondo nella classe17. Nella giornata di ieri i Campioni Olimpici di Tokyo 2021 si sono aggiudicatila, regata internazionale di grande prestigio in cui erano presenti di fatto quasi tutte le coppie più competitive a livello globale. “E’ stata una settimana particolare, su cinque giorni abbiamo regatato solo tre per il pochissimo vento. Abbiamo fatto solo nove prove che però ci hanno permesso diarci rispetto all’obiettivo del Campionato Europeo della prossima settimana in Danimarca. Da quando veniamo a Kiel insieme abbiamo sempre vinto e questo è il secondo anno che vinciamo la ...

Pubblicità

Coninews : Nacra 17 da favola! ???? Alla Kieler Woche equipaggi #ItaliaTeam in grande spolvero con il trionfo di Ruggero #Tita… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Nacra 17 da favola! ???? Alla Kieler Woche equipaggi #ItaliaTeam in grande spolvero con il trionfo di Ruggero #Tita e Caterin… - Fprime86 : RT @Coninews: Nacra 17 da favola! ???? Alla Kieler Woche equipaggi #ItaliaTeam in grande spolvero con il trionfo di Ruggero #Tita e Caterin… - Domenico1oo777 : RT @Coninews: Nacra 17 da favola! ???? Alla Kieler Woche equipaggi #ItaliaTeam in grande spolvero con il trionfo di Ruggero #Tita e Caterin… - infotemporeale : Gaeta / Vela olimpica, Fiamme Gialle: Ruggero Tita si aggiudica la “Kieler Woche” -