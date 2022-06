Vela: epoca, a Tuiga il Trofeo Principato di Monaco (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Tuiga, l'ammiraglia dello Yacht Club Monaco, ha conquistato il primo posto Overall del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d'epoca in Laguna Coppa Bnl-Bnp Paribas Wealth Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia. Tra le barche d'epoca si è imposta Ciao Pais (1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf (1973). Sempre tra i Classici, ma in Classe 1, successo di Tuiga (1909), mentre tra i Classici in Classe 2 la vittoria è andata a Capriccio (1970); tra le Passere, primo posto di Barcolana 50 (2018). Le tre ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) -, l'ammiraglia dello Yacht Club, ha conquistato il primo posto Overall del IXdile Vele d'in Laguna Coppa Bnl-Bnp Paribas Wealth Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario deldia Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi deldiin Italia. Tra le barche d'si è imposta Ciao Pais (1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf (1973). Sempre tra i Classici, ma in Classe 1, successo di(1909), mentre tra i Classici in Classe 2 la vittoria è andata a Capriccio (1970); tra le Passere, primo posto di Barcolana 50 (2018). Le tre ...

Pubblicità

comunevenezia : #Vela #Eventi ??Spettacolari le immagini del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna ??Ad aggiudi… - LocalPage3 : Vela: epoca, a Tuiga il Trofeo Principato di Monaco - italiaserait : Vela: epoca, a Tuiga il Trofeo Principato di Monaco - alucheroni : RT @comunevenezia: #Vela #Eventi ??Spettacolari le immagini del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna ??Ad aggiudicarsi… - TDSestieri : RT @comunevenezia: #Vela #Eventi ??Spettacolari le immagini del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna ??Ad aggiudicarsi… -