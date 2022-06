Usa | un tribunale della Louisiana ferma il divieto di aborto nello Stato | gli interventi “possono riprendere subito”

(Di lunedì 27 giugno 2022) La decisione dopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l'associazione che ha difeso l'unica clinica abortista in Mississippi nel caso “Dobbs v. Jackson Women's Health Organization”

In Louisiana - come in Kentucky e South Dakota - il divieto di aborto era entrato in vigore subito dopo la sentenza del massimo. .Le interruzioni di gravidanza nello Stato dovrebbero riprendere immediatamente e una nuova udienza è stata fissata per l'8 ...Stati Uniti distrutti dopo la sentenza della Corte Suprema Usa che ha di fatto vietato l'interruzione di gravidanza. La rabbia non si placa e le proteste proseguono mentre gli ...Un tribunale della Louisiana ha bloccato il divieto di aborto nello Stato: le interruzioni di gravidanza riprenderanno immediamente. Lo stop dopo la sentenza della Corte suprema che ha bocciato la Roe ...