Usa, treno si scontra con un camion e deraglia in Missouri: morti e feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) Un treno dell'Amtrak è deragliato dopo aver colpito un autocarro con cassone ribaltabile che trasportava rifiuti a Mendon, nel Missouri. A quanto fanno sapere Amtrak e la Missouri State Highway Patrol ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) Undell'Amtrak èto dopo aver colpito un autocarro con cassone ribaltabile che trasportava rifiuti a Mendon, nel. A quanto fanno sapere Amtrak e laState Highway Patrol ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che un uomo ha aperto il fuoco su un treno affollato di pendol… - sulsitodisimone : RT @DanieleDann1: ?? #USA: Un treno #Amtrak con 243 persone a bordo ha colpito un autocarro nel #Missouri, provocando il deragliamento di di… - zazoomblog : Usa deraglia un treno in Missouri: morti e feriti - Esteri - - messveneto : Usa, deraglia un treno in Missouri: diverse vittime e almeno 50 feriti - il_piccolo : Usa, deraglia un treno in Missouri: diverse vittime e almeno 50 feriti -