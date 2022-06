Usa-Europa: Russia usa gas come arma, lavoriamo per ridurre dipendenza (Di lunedì 27 giugno 2022) "La Russia continua a utilizzare il gas naturale come arma politica ed economica. La coercizione energetica della Russia ha esercitato pressioni sui mercati energetici, aumentato i prezzi per i consumatori e minacciato la sicurezza energetica globale. Ciò è stato dimostrato più di recente dalle interruzioni delle forniture di gas a diversi Stati membri dell'Unione europea, motivate politicamente". E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta dal G7 di Elmau la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden. "Queste azioni - proseguono - sottolineano l'importanza del lavoro che gli Stati Uniti e la Commissione europea stanno facendo per porre fine alla dipendenza dall'energia russa. Stiamo anche lavorando insieme per trovare modi per ridurre ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 giugno 2022) "Lacontinua a utilizzare il gas naturalepolitica ed economica. La coercizione energetica dellaha esercitato pressioni sui mercati energetici, aumentato i prezzi per i consumatori e minacciato la sicurezza energetica globale. Ciò è stato dimostrato più di recente dalle interruzioni delle forniture di gas a diversi Stati membri dell'Unione europea, motivate politicamente". E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta dal G7 di Elmau la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden. "Queste azioni - proseguono - sottolineano l'importanza del lavoro che gli Stati Uniti e la Commissione europea stanno facendo per porre fine alladall'energia russa. Stiamo anche lavorando insieme per trovare modi per...

Pubblicità

Piu_Europa : I diritti, una volta conquistati, non sono scritti nel marmo: bisogna curarli e difenderli ogni giorno. Ritengo che… - gparagone : L’Europa non c’entra nulla in Ucraina: questa è una guerra degli USA. Quale pace si costruisce inviando le armi?… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - johnnyargo1 : RT @roseohara78: La, Russia è in #default ma non se ne accorge. Noi stiamo messi benissimo e facciamo la fame. Europa e USA assomigliano se… - unemeritoness2 : RT @valy_s: Il #G7 ha deciso: altre SANZIONI alla #Russia, ergo distruzione economica per l’Europa. #USA invieranno missili a lungo raggio,… -

Borsa: Europa rallenta con New York negativa, Milano - 1% Rallentano il passo le principali borse europee sulla scia dei listini Usa, girati in negativo dopo un avvio in rialzo. Milano (Ftse Mib - 1,05%) è la peggiore dietro a Madrid ( - 0,66%), Parigi ( - 0,63%), Francoforte (+0,16%) e Londra (+0,4%). In rialzo il ... I guai finanziari della Russia e il rilancio internazionale dell'Italia ... la fine di maggio, ma alla mezzanotte di domenica, termine concordato dal governo USA con quello ... precisamente in Baviera, più o meno nel cuore dell' Europa, dove è in corso un'importante riunione ... Agenzia ANSA Ucraina: esperto IAI, da sanzioni duro colpo a Mosca (di Stefano Giantin) (ANSA) - BELGRADO, 27 GIU - "Non c'è dubbio che le sanzioni USA-UE-GB e di altri alleati asiatici degli USA abbiano duramente colpito la Russia. Il Pil è in caduta libera, l'infla ... JBM: Aaron Carver è rossoblù La Novipiù JB Monferrato è felice di annunciare l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Aaron Wesley Carver, il primo giocatore USA del nuovo roster rossoblu. Classe 1996, nato a Elizabet ... Rallentano il passo le principali borse europee sulla scia dei listini, girati in negativo dopo un avvio in rialzo. Milano (Ftse Mib - 1,05%) è la peggiore dietro a Madrid ( - 0,66%), Parigi ( - 0,63%), Francoforte (+0,16%) e Londra (+0,4%). In rialzo il ...... la fine di maggio, ma alla mezzanotte di domenica, termine concordato dal governocon quello ... precisamente in Baviera, più o meno nel cuore dell', dove è in corso un'importante riunione ... Ue-Usa, 'termostati intelligenti per ridurre domanda energia' - Europa (di Stefano Giantin) (ANSA) - BELGRADO, 27 GIU - "Non c'è dubbio che le sanzioni USA-UE-GB e di altri alleati asiatici degli USA abbiano duramente colpito la Russia. Il Pil è in caduta libera, l'infla ...La Novipiù JB Monferrato è felice di annunciare l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Aaron Wesley Carver, il primo giocatore USA del nuovo roster rossoblu. Classe 1996, nato a Elizabet ...