Uomo precipita dal quarto piano nel tentativo di fuggire dal marito della sua amante (Di lunedì 27 giugno 2022) Un 46enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel tentativo di fuggire dal marito della sua amante. È successo a Bemban, una piccola città in Malesia. A raccontare il tragico evento il vice commissario della polizia, Mispani Hamdan. L’incidente è avvenuto domenica 26 giugno, verso le 11.47 del mattino. La vittima, secondo quanto riportato, era un Uomo d’affari ed era arrivato a casa dell’amante verso la mezzanotte della sera precedente. In casa, oltre alla coppia, solamente i tre figli della donna, ma improvvisamente qualcosa è andato storto: alle 10.30 il marito è rientrato nell’abitazione. Quest’ultimo si è subito accorto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Un 46enne è morto dopo essereto daldi un palazzo neldidalsua. È successo a Bemban, una piccola città in Malesia. A raccontare il tragico evento il vice commissariopolizia, Mispani Hamdan. L’incidente è avvenuto domenica 26 giugno, verso le 11.47 del mattino. La vittima, secondo quanto riportato, era und’affari ed era arrivato a casa dell’verso la mezzanottesera precedente. In casa, oltre alla coppia, solamente i tre figlidonna, ma improvvisamente qualcosa è andato storto: alle 10.30 ilè rientrato nell’abitazione. Quest’ultimo si è subito accorto ...

