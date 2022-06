Uomini e Donne, addio a Ida Platano? Perché potrebbe non tornare a settembre (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi pensa che certamente rivedremo Ida Platano a Uomini e Donne il prossimo settembre 2022 si sbaglia, Perché mai come ora la presenza della sexy dama del trono over è in forse e si moltiplicano le voci di un suo possibile ritiro dal talk-show di Maria De Filippi, che pure farebbe di tutto per farla rimanere. Il motivo dell’eventuale ritiro ha il nome di un uomo, che però non è un nuovo fidanzato o spasimante. Da Uomini e Donne al GF Vip 7: chi sono i pupilli di Maria De Filippi voluti da Signorini Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su una storica coppia del trono over che potrebbe incontrarsi nuovamente nella Casa Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi pensa che certamente rivedremo Idail prossimo2022 si sbaglia,mai come ora la presenza della sexy dama del trono over è in forse e si moltiplicano le voci di un suo possibile ritiro dal talk-show di Maria De Filippi, che pure farebbe di tutto per farla rimanere. Il motivo dell’eventuale ritiro ha il nome di un uomo, che però non è un nuovo fidanzato o spasimante. Daal GF Vip 7: chi sono i pupilli di Maria De Filippi voluti da Signorini Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su una storica coppia del trono over cheincontrarsi nuovamente nella Casa...

