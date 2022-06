Una vita anticipazioni: cosa nascondono Dori e Marina? Aurelio scopre la verità su Natalia? (Di lunedì 27 giugno 2022) Come sempre non mancano gli intrighi e i colpi di scena ad Acacias 38 e nelle prossime puntate di Una vita, ne vedremo delle belle! Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 28 giugno 2022. Lolita nutre dei sospetti su Dori ma si fida ciecamente di Marina e forse non fa bene…La donna chiede conferme a Marina, questa corre da Adoracion e le dice che non intende continuare a mentire per lei. Il cappellano del carcere in cui era rinchiusa Natalia rivela ad Aurelio le confessioni fatte da una certa detenuta in punto di morte. Per Aurelio è arrivato il momento di scoprire la verità su Natalia? Capirà che dietro alla scomparsa della ragazza c’è lo zampino di Genoveva. Anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 giugno 2022) Come sempre non mancano gli intrighi e i colpi di scena ad Acacias 38 e nelle prossime puntate di Una, ne vedremo delle belle! Iniziamo con leper la puntata di Unadi domani, 28 giugno 2022. Lolita nutre dei sospetti suma si fida ciecamente die forse non fa bene…La donna chiede conferme a, questa corre da Adoracion e le dice che non intende continuare a mentire per lei. Il cappellano del carcere in cui era rinchiusarivela adle confessioni fatte da una certa detenuta in punto di morte. Perè arrivato il momento di scoprire lasu? Capirà che dietro alla scomparsa della ragazza c’è lo zampino di Genoveva. Anche ...

