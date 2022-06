Una Vita anticipazioni 2 luglio 2022, la delusione di Rosina e Hortensia (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Una Vita in onda sabato 2 luglio 2022 Rosina in compagnia di sua sorella Hortensia, incontrano il nuovo arrivato nel quartiere, Pascual. Si tratta di un uomo decisamente affascinante che non passa inosservato. Purtroppo le due donne sono deluse quasi subito, in quanto l’uomo ha un modo di fare scostante e maleducato. Entrambe restano allibite dal suo atteggiamento. Seguite questo episodio della telenovela spagnola su Canale 5 alle ore 14:10. Uomini e Donne, addio a Ida Platano? Perché potrebbe non tornare a settembre I rumors secondo cui la nota dama del trono over potrebbe decidere di lasciare il programma hanno un fondamento: ecco quale Puntata di Una Vita del ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Unain onda sabato 2in compagnia di sua sorella, incontrano il nuovo arrivato nel quartiere, Pascual. Si tratta di un uomo decisamente affascinante che non passa inosservato. Purtroppo le due donne sono deluse quasi subito, in quanto l’uomo ha un modo di fare scostante e maleducato. Entrambe restano allibite dal suo atteggiamento. Seguite questo episodio della telenovela spagnola su Canale 5 alle ore 14:10. Uomini e Donne, addio a Ida Platano? Perché potrebbe non tornare a settembre I rumors secondo cui la nota dama del trono over potrebbe decidere di lasciare il programma hanno un fondamento: ecco quale Puntata di Unadel ...

