“Una vera cattiveria”: Maria Teresa Ruta si sfoga così | I fan però si stringono a lei (Di lunedì 27 giugno 2022) Maria Teresa Ruta non si trattiene più e si sfoga così, gridando alla cattiveria. Un momento di profondo disagio che ha voluto condividere con tutti i suoi fan sui social. Ex gieffina, Maria Teresa Ruta è pronta per lanciarsi in nuovi progetti. Infatti, in questi ultimi giorni, circola insistentemente l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui la bionda showgirl e sua figlia Guenda sarebbero in lista come future concorrenti di Tale e Quale Show, anche se ancora nulla di certo. Maria Teresa Ruta-Altranotizia (Fonte: Google)Intanto però, Maria Teresa ha dovuto fare i conti con qualcuno che le ha recato ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 27 giugno 2022)non si trattiene più e si, gridando alla. Un momento di profondo disagio che ha voluto condividere con tutti i suoi fan sui social. Ex gieffina,è pronta per lanciarsi in nuovi progetti. Infatti, in questi ultimi giorni, circola insistentemente l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui la bionda showgirl e sua figlia Guenda sarebbero in lista come future concorrenti di Tale e Quale Show, anche se ancora nulla di certo.-Altranotizia (Fonte: Google)Intantoha dovuto fare i conti con qualcuno che le ha recato ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - _Nico_Piro_ : messicani, quelli che giocano a pallone non a football. Eppure di messicano non ne vedi uno per migliaia di km. Inc… - ladyonorato : Oh ma Calenda ha una vera ossessione per me… possibile che ciclicamente mi tiri di nuovo in ballo?? Sarò libera di… - Reemul64 : RT @zampa_qua: STRAURGENTE??????????3294043177?? - usai_vera : RT @sbocchidesangue: @EntropicBazaar Questo mi ha fatto tornare in mente che qui in Giappone c' era una legge fino al 1996 per la sterilizz… -