Una storia antica | La Russa scatenato contro Berlusconi | caos-centrodestra | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di analisi, nel. Tempo per riflettere sugli errori che sicuramente sono stati commessi alle amministrative, soprattutto ai ballottaggi. Si pensi al clamoroso caso di Verona, la roccaforte persa, con la vittoria di Damiano Tommasi al secondo turnoFederico Sboarina, candidato su cui ilsi era spaccato. E a fare il punto sugli scivoloni commessi, ospite in collegamento acorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, ecco Ignazio La, esponente di spicco di FdI. Il quale punta il dito in modo esplicitoForza Italia di Silvio: "Rimane il fatto che ilse non va unito, si divide. Se rimane separato soprattutto al primo turno non rimedia nei ballottaggi. È ...