Una notizia dal voto: il prossimo governo è contendibile (Di lunedì 27 giugno 2022) Le elezioni comunali dicono che alla destra-destra, in tonalità andalusa e indole cattivista, si può opporre un campo largo, anzi larghissimo Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Le elezioni comunali dicono che alla destra-destra, in tonalità andalusa e indole cattivista, si può opporre un campo largo, anzi larghissimo

Pubblicità

Giorgiolaporta : VITTORIA! Una sentenza del #Tar sospende la legge di #Speranza che toglie lo stipendio ai medici #NoVax. La notizia… - martaottaviani : Perdonatemi, ma se mi blocca una fondamentalista della notizia che scrive per il fatto quotidiano e mi insultando i… - ninazilli : Un amico americano ha appena abbandonato una chat in cui vedeva arroganza da parte nostra, shockati per la notizia… - infoitsport : Quartararo va in vacanza con una pessima notizia: penalizzato per il contatto con Espargaro - SofiJ92355575 : RT @MarcoEhlardo: Muoiono 37 migranti e per i giornali è notizia residuale. Muore il patron di Luxottica e occupa mezza edizione online di… -