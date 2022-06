Un podcast racconta la storia di Chiara Gualzetti (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Arco di Chiara” è il podcast che Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha prodotto per RaiPlay Sound per raccontare la storia di Chiara Gualzetti.Chiara era una ragazzina di 15 anni, è stata uccisa il 27 Giugno 2021 da un suo coetaneo in provincia di Bologna. Il ragazzo alla fine di un interrogatorio estenuante ha confessato il delitto spiegando di averla uccisa perchè “spinto da una forza demoniaca”.Il 12 aprile 2022 è iniziato il processo presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna. La difesa dell'imputato ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una nuova perizia psichiatrica.“Il nostro obiettivo non è quello di cercare nuovi indizi -sostengono gli speaker di Radioimmaginaria – ma di raccontare i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Arco di” è ilche Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha prodotto per RaiPlay Sound perre ladiera una ragazzina di 15 anni, è stata uccisa il 27 Giugno 2021 da un suo coetaneo in provincia di Bologna. Il ragazzo alla fine di un interrogatorio estenuante ha confessato il delitto spiegando di averla uccisa perchè “spinto da una forza demoniaca”.Il 12 aprile 2022 è iniziato il processo presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna. La difesa dell'imputato ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una nuova perizia psichiatrica.“Il nostro obiettivo non è quello di cercare nuovi indizi -sostengono gli speaker di Radioimmaginaria – ma dire i ...

