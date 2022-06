Un diluvio di “Italia” nei nomi dei partiti. La moda che tanto piace alla politica (Di lunedì 27 giugno 2022) Ingorgo Italia. O forse, sarebbe il caso di dire diluvio Italia, stante il numero di partiti, sempre crescente, che ne portano il nome. Balzava agli occhi, qualche giorno fa, il tweet del giornalista di Radio24 Simone Spetia che, dopo la costola di Coraggio Italia andata da sola e denominatasi Vinciamo Italia, ha messo nero su bianco l'elenco dell'Italia tirata di qui e di là. E oltre alle su citate realtà, il novero conta ovviamente Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma anche Italia al Centro (Toti e Quagliarello), Noi con l'Italia (Lupi), Italia Viva (Renzi). E volendo esser ancor più chirurgici, non vanno dimenticati Italexit per l'Italia (Paragone), ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ingorgo. O forse, sarebbe il caso di dire, stante il numero di, sempre crescente, che ne portano il nome. Balzava agli occhi, qualche giorno fa, il tweet del giornalista di Radio24 Simone Spetia che, dopo la costola di Coraggioandata da sola e denatasi Vinciamo, ha messo nero su bianco l'elenco dell'tirata di qui e di là. E oltre alle su citate realtà, il novero conta ovviamente Forzae Fratelli d', ma ancheal Centro (Toti e Quagliarello), Noi con l'(Lupi),Viva (Renzi). E volendo esser ancor più chirurgici, non vanno dimenticati Italexit per l'(Paragone), ...

