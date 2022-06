(Di lunedì 27 giugno 2022) Leonon è più il primo nome sulla lista del. Secondo il Mattino, il club partenopeo preferirebbe Nicolò Casale delpoiché ha maggiori margini di miglioramento. Cresciuto nel, si è fatto le ossa nelle esperienze con Perugia, Prato, Sudtirol, Venezia ed Empoli. Quest’anno è tornato nella città dell’Arena per giocare da protagonista ed ha collezionato 28 presenze. Il calciatore piace anche a Maurizio Sarri, di fatti Il Mattino rivela: “A proposito di: il patron Setti ieri si è fatto vivo anche con la Lazio per spiegare, come ha fatto con il, che Nicolò Casale, ilcentrale, può andare via anche con la formula del prestito: è una buona notizia”. “Da qualche giorno Casale hato ...

Pubblicità

tvdellosport : ESCLUSIVA - ADDIO MILAN, BOTMAN IN PREMIER Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia , la lunga attes… - FBiasin : #Inter-#Bremer: - L’intenzione del club è di investire una cifra non superiore ai 30 milioni tra quattrini ed even… - napolipiucom : Un difensore del Verona supera Ostigard tra le preferenze del Napoli #CalcioNapoli #Ostigard #Verona… - TheLazioZone : ? VAVRO TITOLARE NELLA PRIMA AMICHEVOLE DEL COPENAGHEN ? Nel primo test del ritiro prestagionale, Denis Vavro schi… - ZonaBianconeri : RT @ArenaSportiva1: ?? se Matthijs #DeLigt dovesse lasciare i bianconeri, la #Juventus cercherà di ingaggiare Kalidou #Koulibaly del #Napoli… -

Agenzia askanews

E anche per la contrarietàgarante e fondatore, convintodi una norma fortemente voluta da lui e Gianroberto Casaleggio . Eppure c'è chi, nella cabina di comandoMovimento, nelle ...L'avvocato Philippe Duplan,della giovane, si stringe al dolore dei familiari di Lisa precisando che difenderà la sua cliente " nel rispettodolore dei genitori, è un gesto terribile e ... Del Vecchio, Fdi: addio ad alfiere e difensore del made in Italy CALCIOMERCATO LAZIO – Tra tre giorni Denis Vavro dovrà fare ritorno alla Lazio visto la scadenza del contratto di prestito che lo lega al Copenaghen. Il club danese però ha convocato per l’amichevole ...Beffato il Milan nella corsa a Botman, con il difensore centrale ormai ex Lille che andrà in Premier League, al Newcastle ...