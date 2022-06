Un altro domani anticipazioni: Julia lascia Sergio e…. (Di lunedì 27 giugno 2022) Le anticipazioni di Un altro domani ci rivelano che Julia deciderà di iniziare una nuova vita partendo prima di tutto dal lavoro. Una nuovissima puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che Julia lascia Sergio e decide di iniziare una nuova vita da sola, partendo dal lavoro. Ma andiamo a vedere i dettagli. Julia delusa decide di cambiare vita (web)Come abbiamo visto nei precedenti episodi l’atteggiamento di Kiros che è andato in soccorso a Carmen nella giungla non ha fatto piacere a Francisco che lo ha punito severamente. Intanto, il suo gesto non basterà per calmare gli animi dei signori e nello scontro Dayo viene ucciso. La relazione clandestina ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Ledi Unci rivelano chedeciderà di iniziare una nuova vita partendo prima di tutto dal lavoro. Una nuovissima puntata attende i fan di Un. Leci fanno sapere chee decide di iniziare una nuova vita da sola, partendo dal lavoro. Ma andiamo a vedere i dettagli.delusa decide di cambiare vita (web)Come abbiamo visto nei precedenti episodi l’atteggiamento di Kiros che è andato in soccorso a Carmen nella giungla non ha fatto piacere a Francisco che lo ha punito severamente. Intanto, il suo gesto non basterà per calmare gli animi dei signori e nello scontro Dayo viene ucciso. La relazione clandestina ...

