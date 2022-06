Un 12enne alla guida di una Smart: multa da 6mila euro ai genitori. Su TikTok era stato pubblicato il video del minorenne al volante (Di lunedì 27 giugno 2022) Il video pubblicato su TikTok lo ritraeva mentre sfrecciava alla guida di una Smart. Secondo i primi accertamenti delle autorità, il 12enne è stato messo alla guida della vettura da un maggiorenne, noto nell’area a nord di Napoli come “o nano”, stesso soprannome di un personaggio della serie Gomorra. Per l’episodio, la polizia municipale di Arzano (Napoli), ha notificato una multa da 6mila euro ai genitori del 12enne, segnalato alla procura dei minori. Il padre del ragazzino, scarcerato di recente, è ritenuto legato a un gruppo criminale della zona che ha ramificazioni anche a Secondigliano e Melito. Insieme con gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilsulo ritraeva mentre sfrecciavadi una. Secondo i primi accertamenti delle autorità, ilmessodella vettura da un maggiorenne, noto nell’area a nord di Napoli come “o nano”, stesso soprannome di un personaggio della serie Gomorra. Per l’episodio, la polizia municipale di Arzano (Napoli), ha notificato unadaaidel, segnalatoprocura dei minori. Il padre del ragazzino, scarcerato di recente, è ritenuto legato a un gruppo criminale della zona che ha ramificazioni anche a Secondigliano e Melito. Insieme con gli ...

