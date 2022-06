Ultime Notizie – Ucraina, Sullivan: “Da Usa nuovi sistemi di difesa aerea” (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel pacchetto di aiuti che gli Stati Uniti stanno definendo per l’Ucraina, ci saranno nuovi sistemi di difesa aerea, ha confermato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, a margine del G7 in Germania. “Vi posso confermare che siamo sul punto di definire un pacchetto di aiuti che includa capacità avanzate di difesa aerea”, ha detto Sullivan. “Come Joe Biden ha annunciato a Volodymir Zelensky, intendiamo definire un pacchetto che includa capacità avanzate di difesa a medio e lungo raggio, da destinare agli ucraini, insieme ad altri equipaggiamenti di cui hanno urgente bisogno, fra cui munizioni per artiglieria e sistemi radar contro le batterie“. Zelensky ha parlato degli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel pacchetto di aiuti che gli Stati Uniti stanno definendo per l’, ci sarannodi, ha confermato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake, a margine del G7 in Germania. “Vi posso confermare che siamo sul punto di definire un pacchetto di aiuti che includa capacità avanzate di”, ha detto. “Come Joe Biden ha annunciato a Volodymir Zelensky, intendiamo definire un pacchetto che includa capacità avanzate dia medio e lungo raggio, da destinare agli ucraini, insieme ad altri equipaggiamenti di cui hanno urgente bisogno, fra cui munizioni per artiglieria eradar contro le batterie“. Zelensky ha parlato degli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.747 nuovi casi (+49,34% in 7 giorni) e 63 morti - assunta59 : @pieregiuliamore Certo che è strano che proprio all'ultima puntata, le ultime notizie uscite tra probabili vincitor… - CorriereCitta : Ordinano dell’acqua ma gli servono due bicchieri di acido muriatico: grave una guardia giurata, ferito un autista A… -