Ultime Notizie – Ucraina, Russia espelle 8 diplomatici greci (Di lunedì 27 giugno 2022) Espulsi dalla Russia 8 diplomatici greci. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'Ambasciatore di grecia per esprimere "una forte protesta" nei confronti di Atene. Gli otto membri del personale diplomatico greco in Russia sono stati dichiarati persone non grate come misura di ritorsione, riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass'. Lo stesso trattamento era già stato riservato da Mosca ad altri diplomatici europei tra cui 24 italiani.

