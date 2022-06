Ultime Notizie – Ucraina, Russia bombarda centro commerciale Kremenchuk – Video (Di lunedì 27 giugno 2022) La Russia bombarda un centro commerciale a Kremenchuk. I Video dell’attacco sono stati diffusi anche dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “La Russia ha colpito deliberatamente un centro commerciale, con più di mille civili all’interno. A metà giornata. Solo perché vuole uccidere. Per riempire tutto di sangue ucraino. La Russia è uno stato terrorista. La guerra più disgustosa”, ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Laun. Idell’attacco sono stati diffusi anche dal presidente dell’, Volodymyr Zelensky. “Laha colpito deliberatamente un, con più di mille civili all’interno. A metà giornata. Solo perché vuole uccidere. Per riempire tutto di sangue ucraino. Laè uno stato terrorista. La guerra più disgustosa”, ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

