Ultime Notizie – Primo anniversario per il ‘San Marino Outlet Experience’, nuove aperture (Di lunedì 27 giugno 2022) San Marino Outlet Experience lo scorso 24 giugno ha festeggiato il Primo anno di attività con numerose iniziative dedicate al suo pubblico: musica dal vivo, spettacoli circensi in stile felliniano, una maxi-torta di compleanno e una promozione commerciale straordinaria per i visitatori presenti nel centro promosso da Borletti Group, Aedes Siiq, Dea Real Estate Advisor e Vlg Capital. Sono stati 365 giorni scanditi da iniziative di successo, collaborazioni prestigiose, nuove aperture e risultati in crescita: l’interesse dimostrato dai brand ha portato a un incremento consistente del numero di negozi presenti oggi rispetto dell’apertura, con la conseguente e correlata continua crescita del numero di visitatori che ci si attende possano ulteriormente e rapidamente aumentare con la ripresa del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) SanExperience lo scorso 24 giugno ha festeggiato ilanno di attività con numerose iniziative dedicate al suo pubblico: musica dal vivo, spettacoli circensi in stile felliniano, una maxi-torta di compleanno e una promozione commerciale straordinaria per i visitatori presenti nel centro promosso da Borletti Group, Aedes Siiq, Dea Real Estate Advisor e Vlg Capital. Sono stati 365 giorni scanditi da iniziative di successo, collaborazioni prestigiose,e risultati in crescita: l’interesse dimostrato dai brand ha portato a un incremento consistente del numero di negozi presenti oggi rispetto dell’apertura, con la conseguente e correlata continua crescita del numero di visitatori che ci si attende possano ulteriormente e rapidamente aumentare con la ripresa del ...

