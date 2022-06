Ultime Notizie – Odessa, "attacco missilistico russo contro la regione" (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – attacco missilistico russo contro la regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Le autorità locali, riporta The Kyiv Independent, denunciano il ferimento di sei persone, compreso un bambino, a causa dell’operazione di un bombardiere strategico russo Tu-22M. Secondo le denunce, risulterebbero distrutti diversi edifici residenziali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –ladi, nel sud dell’Ucraina. Le autorità locali, riporta The Kyiv Independent, denunciano il ferimento di sei persone, compreso un bambino, a causa dell’operazione di un bombardiere strategicoTu-22M. Secondo le denunce, risulterebbero distrutti diversi edifici residenziali. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

