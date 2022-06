Ultime Notizie – Giochi del Mediterraneo | ‘Fate’ d’oro | “Siamo squadra unita’

(Di lunedì 27 giugno 2022) Leincantano aidele vincono il primo oro per l’Italia ad Orano 2022. Un successo raggiunto superando anche le scosse dl terremoto durante la gara e merito dell’affiatamento del gruppo. “La gara è andata molto bene, ci sono stati piccoli errori ma a livello distate molto unite, abbiamo sempre cercato di dare il massimo edavvero molto contente del risultato”, ha raccontato Martina Maggio, parlando della gara di All Around di ginnastica artistica, vinta davanti a Francia e Spagna. Le azzurre Martina Maggio, Alice e Asia D’Amato, Giorgia Villa, Angela Andreoli e la riserva Veronica Mandriota, hanno chiuso le quattro rotazioni con 161.950 punti, non risentendo nemmeno di due scosse di terremoto sentite nitidamente nel nuovo palazzetto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ilFattoMolfetta : TOMMASO MINERVINI È DI NUOVO IL SINDACO DI MOLFETTA - CorriereCitta : Ciampino, Emanuela Colella è la nuova sindaca - RedazioneDedalo : Enna – Primarie PD, Arena “Complimenti a Fabio Venezia ha vinto con ampio consenso” -

Il Sole 24 ORE

- -(@ultimenotizie) June 25, 2022 #DiMaio: "Il price cap, è una battaglia che porteremo avanti e il presidente #Draghi continuerà a portare avanti. L'Ue deve essere ben consapevole ...Quella di quest'anno sembra essere l'ultima, dal momento che ad oggi non ci sonolegate ad un prolungamento dell'accordo e leedizioni non hanno lasciato il segno in termini di ascolti ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 48.456 nuovi casi e 44 morti La Francia si conferma grande potenza del basket 3x3 in campo femminile. Sua, infatti, la vittoria nei Mondiali che si sono svolti lungo gli ultimi cinque giorni in quel di Anversa, in Belgio. La rass ...Ciampino negli ultimi mesi è stata governata dal commissario prefettizio Adele Mirra dopo la sfiducia che la maggioranza a sostegno di Daniela Ballico le aveva dato dopo appena due anni e mezzo dalla ...